Руководство по проектированию устройств с операционными усилителями. Впервые на русском языке!
Уважаемые коллеги!
Мы начали публиковать на сайте compel.ru переводы глав мегаполезного руководства, посвященного практическим аспектам и особенностям проектирования электроники с использованием операционных усилителей. Автор материалов — Брюс Трамп, инженер-разработчик из Texas Instruments с тридцатилетним стажем, успевший поработать в легендарной компании Burr-Brown.
Всего Брюсом написана 31 глава по данной теме. Мы перевели и опубликовали первые 10 (список может дополняться):
1. Диапазоны входных и выходных рабочих напряжений ОУ. Устраняем путаницу
2. Что нужно знать о входах rail-to-rail
3. Работа с напряжениями близкими к земле: случай однополярного питания.
4. Напряжение смещения и коэффициент усиления с разомкнутым контуром обратной связи — двоюродные братья.
5. SPICE-моделирование напряжения смещения: как определить чувствительность схемы к напряжению смещения.
6. Где выводы подстройки? Некоторые особенности выводов коррекции напряжения смещения.
7. Входной импеданс против входного тока смещения
8. Входной ток смещения КМОП- и JFET-усилителей
9. Температурная зависимость входного тока смещения и случайный вопрос на засыпку
10. Использование входных резисторов для устранения входного тока смещения. Действительно ли они нужны?
11. Встроенная схема компенсации токов смещения в ОУ с биполярными входами
12. Почему в схемах с ОУ возникают колебания: интуитивный взгляд на две наиболее частые причины
13. Приручаем нестабильный ОУ
14. Приручаем колебания: проблемы с емкостной нагрузкой
15. SPICE-моделирование устойчивости ОУ
16. Входная емкость: синфазная? дифференциальная? или…?
17. Операционные усилители: с внутренней компенсацией и декомпенсированные.
18. Инвертирующий усилитель с G = -0,1: является ли он неустойчивым?
19. Моделирование полосы усиления: базовая модель ОУ
20. Ограничение скорости нарастания выходного сигнала ОУ
21. Время установления: взгляд на форму сигнала
22. Шум резисторов: обзор основных понятий.
23. Шумы операционного усилителя: неинвертирующая схема
24. Шумы ОУ: как насчет резисторов обратной связи?
25. Шумы ОУ: 1/f-шум: фликкер-шум
26. Шум резисторов: обзор основных понятий
27. Развязывающие конденсаторы: они нужны, но зачем?
28. Неиспользуемые операционные усилители: что с ними делать?
29. Защита входов от перенапряжений
30. Могут ли дифференциальные ограничительные диоды на входе ОУ влиять на его работу?
Если материалы оказались полезными для вас — подпишитесь на обновления этого замечательного руководства, чтобы как можно быстрее начать использовать тайные приемы и хитрости опытного разработчика в своей работе.
Мы начали публиковать на сайте compel.ru переводы глав мегаполезного руководства, посвященного практическим аспектам и особенностям проектирования электроники с использованием операционных усилителей. Автор материалов — Брюс Трамп, инженер-разработчик из Texas Instruments с тридцатилетним стажем, успевший поработать в легендарной компании Burr-Brown.
Всего Брюсом написана 31 глава по данной теме. Мы перевели и опубликовали первые 10 (список может дополняться):
1. Диапазоны входных и выходных рабочих напряжений ОУ. Устраняем путаницу
2. Что нужно знать о входах rail-to-rail
3. Работа с напряжениями близкими к земле: случай однополярного питания.
4. Напряжение смещения и коэффициент усиления с разомкнутым контуром обратной связи — двоюродные братья.
5. SPICE-моделирование напряжения смещения: как определить чувствительность схемы к напряжению смещения.
6. Где выводы подстройки? Некоторые особенности выводов коррекции напряжения смещения.
7. Входной импеданс против входного тока смещения
8. Входной ток смещения КМОП- и JFET-усилителей
9. Температурная зависимость входного тока смещения и случайный вопрос на засыпку
10. Использование входных резисторов для устранения входного тока смещения. Действительно ли они нужны?
11. Встроенная схема компенсации токов смещения в ОУ с биполярными входами
12. Почему в схемах с ОУ возникают колебания: интуитивный взгляд на две наиболее частые причины
13. Приручаем нестабильный ОУ
14. Приручаем колебания: проблемы с емкостной нагрузкой
15. SPICE-моделирование устойчивости ОУ
16. Входная емкость: синфазная? дифференциальная? или…?
17. Операционные усилители: с внутренней компенсацией и декомпенсированные.
18. Инвертирующий усилитель с G = -0,1: является ли он неустойчивым?
19. Моделирование полосы усиления: базовая модель ОУ
20. Ограничение скорости нарастания выходного сигнала ОУ
21. Время установления: взгляд на форму сигнала
22. Шум резисторов: обзор основных понятий.
23. Шумы операционного усилителя: неинвертирующая схема
24. Шумы ОУ: как насчет резисторов обратной связи?
25. Шумы ОУ: 1/f-шум: фликкер-шум
26. Шум резисторов: обзор основных понятий
27. Развязывающие конденсаторы: они нужны, но зачем?
28. Неиспользуемые операционные усилители: что с ними делать?
29. Защита входов от перенапряжений
30. Могут ли дифференциальные ограничительные диоды на входе ОУ влиять на его работу?
Если материалы оказались полезными для вас — подпишитесь на обновления этого замечательного руководства, чтобы как можно быстрее начать использовать тайные приемы и хитрости опытного разработчика в своей работе.
- +5
- 02 сентября 2018, 21:14
- DIHALT
Они такие короткие, что можно было бы публиковать раз в день, а не два раза в месяц…
Читать нужно в оригинале тк в переводе возможны неточности и ошибки.
Если не знаете английский — изучайте. Если человек не в состоянии изучить язык до уровне чтения с заглядыванием в словарь — он или лентяй, или дебил — в таком случае ему эта книга не нужна.
Какой смысл переводить?
Если не знаете английский — изучайте. Если человек не в состоянии изучить язык до уровне чтения с заглядыванием в словарь — он или лентяй, или дебил — в таком случае ему эта книга не нужна.
Какой смысл переводить?
- coredumped
- 03 сентября 2018, 11:41
- ↓
Мощно. Ты сейчас 50% населения назвал то ли лентяями, то ли дебилами.
Полегче на поворотах, плиз.
Полегче на поворотах, плиз.
При чем здесь население? Речь разве не о тех, кому книга может быть интересна? Хорошо, если это будет 1% от населения (на самом деле намного меньше). Если ты инженер или любитель-разработчик, и не знаешь языка, то ты занимаешься чем-то не тем. Понятно, что обычным рабочим, возможно, иностранные языки и не нужны. Но безграмотных «специалистов» нужно гнать ссаными тряпками. На форумах по электронике каждый второй пишет «зделал». Блядь, да это просто бесит!
- coredumped
- 03 сентября 2018, 15:40
- ↑
- ↓
Если вам кто то обидел не стоит это выливать на всех.
Предыдущие авторы правы, есть к примеру школьники, есть пожилые люди которые начали заниматься
Им перевод будет полезен и познавателен.
Да, кто знает язык точно не будет читать перевод, с этим полностью согласен.
В частности я зачастую не ищу ответ в РУ зоне, потому, что таких как вы высказывающихся не по существу он превалирующее большинство.
Из-за чего РУ зона превращается просто в «срач», в отличии от англоязычных форумов. У нашего народа нет тормозов, ему бы все и всех обосрать но не дать конкретный ответ.
п.с. Если нечего высказать по существу, лучше промолчать
Предыдущие авторы правы, есть к примеру школьники, есть пожилые люди которые начали заниматься
Им перевод будет полезен и познавателен.
Да, кто знает язык точно не будет читать перевод, с этим полностью согласен.
В частности я зачастую не ищу ответ в РУ зоне, потому, что таких как вы высказывающихся не по существу он превалирующее большинство.
Из-за чего РУ зона превращается просто в «срач», в отличии от англоязычных форумов. У нашего народа нет тормозов, ему бы все и всех обосрать но не дать конкретный ответ.
п.с. Если нечего высказать по существу, лучше промолчать
Человек просто против доступной литературы для широких масс или имеет высокое ЧСВ в честь знания языка, вот только не понятно чего он делает на русскоязычном ресурсе :)
Цель моего послания заставить людей расширить свой кругозор. Вы можете продолжать ждать, пока кто-то переведет для вас книгу далеко не первой свежести. Таким образом вы отстаете в получении информации на несколько лет, а могли бы получать информацию из первоисточника, для чего нужно совсем немного подтянуть язык международного общения. Нужно только побороть свою лень. Ничего более я не хотел сказать.
- coredumped
- 08 сентября 2018, 12:22
- ↑
- ↓
Пока что острого желания проверить «что за хрень написана, как там в оригинале?» не возникало. Так что перевод, по видимому, достаточно внятный.
Лучше я оригинал почитаю.
- coredumped
- 03 сентября 2018, 15:44
- ↑
- ↓
кстати, не мешало бы ссылку на оригинал выкладывать, если ссылаетесь на него
Все книги лежат сайте TI www.ti.com/analog-circuit/circuit-cookbook.html
- coredumped
- 04 сентября 2018, 16:38
- ↑
- ↓
Спасибо большое за труд, буду с нетерпением ждать следующих глав!
- Misaka10032
- 16 октября 2018, 16:59
- ↓
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